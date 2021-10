Lautaro nell’altra big di Serie A: apertura choc dell’agente

Le parole di Alejandro Camano, agente di Lautaro, lasciano spazio alle fantasie di mercato: un messaggio nel nome di un idolo indiscusso.

Il nome di Lautaro Martinez è quasi sempre in copertina ormai: dal rinnovo del contratto alle parole del suo agente. Alejandro Camano, infatti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del futuro del suo assistito suo svelando un desiderio: “Lautaro è contentissimo di giocare in Serie A e all’Inter. Felice di giocare insieme a calciatori come Dzeko e Correa. Stiamo discutendo il rinnovo e siamo a buon punto. Contatti con il Napoli per Lautaro? No, ma spero di riuscire un giorno a portare un mio in azzurro”, ha risposto Camano aprendo clamorosamente a un trasferimento in futuro del ‘Toro’ all’ombra del Vesuvio.



Nel segno di Maradona le parole di Camano. Un desiderio sfidante, importante per il valore che ha la maglia numero 10 azzurra, il ricordo di un idolo di una piazza dove può lasciare il segno nel nome del “Dies”. Desiderio ad oggi remoto, perché il Toro ha in mente soltanto l’Inter e, come ribadito spesso, vuole vincere ancora in nerazzurro.

Calciomercato Inter, per il rinnovo di Lautaro manca soltanto l’annuncio

Alejandro Camano non si sbilancia sull’annuncio del rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez. Diplomatico e pacato, ma l’intesa per adeguamento e prolungamento, sono in cantiere ormai da tempo. Settembre doveva essere il mese dell’annuncio, ma le tempistiche per vari motivi non sono state rispettate.

L’accordo c’è: l’attaccante argentino passerà dai 2,5 milioni l’anno circa fino al 2023, ai 6 milioni netti a stagione fino al 2026, senza inserire clausole rescissorie. Un importante ritocco dello stipendio in virtù del rendimento delle ultime stagioni. Il Toro,infatti, ha totalizzato 140 presenze in nerazzurro, siglando 54 gol e 20 assist dalla stagione 2018/19 ad oggi.

Giovanni Parisio