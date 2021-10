Nel mirino dell’Inter, ma può prenderlo la Juve. E già a gennaio

By

Piace da tempo all’Inter, però il suo futuro potrebbe essere alla Juventus. I bianconeri valutano il suo acquisto già per il calciomercato invernale

E’ da tempo sul taccuino di Piero Ausilio e se ne parla in chiave Inter come possibile erede di Marcelo Brozovic ancora in scadenza a giugno. Il futuro di Aurelien Tchouameni potrebbe però essere a Torino, sponda Juventus. Stando a ‘Tuttosport’ il club bianconero è intenzionato a sferrare l’assalto al giovane centrocampista francese del Monaco. L’assalto può avvenire già nel calciomercato di gennaio, considerato che Allegri necessita di un elemento valido nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Esso sarà però condizionato dalla cessione di almeno uno tra McKennie e Aaron Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione irremovibile | Addio a giugno

Calciomercato Inter, Tchouameni in direzione Juventus: ma servono almeno 25 milioni

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Tchouameni è uno dei migliori prospetti del calcio transalpino e in generale d’Europa. Ventuno anni, dotato di gran fisico e ottima tecnica, il ragazzo nativo di Rouen è ovviamente ambito anche da top club stranieri. Il Monaco non vorrebbe privarsene a stagione in corso, tuttavia una proposta da 25 milioni potrebbe farlo vacillare.