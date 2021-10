Finale Supercoppa Italiana: l’Arabia Saudita ha scelto la data ma la Lega blocca tutto

Inter-Juve, l’Arabia Saudita vorrebbe che la finale di Supercoppa Italiana si disputasse il 22 dicembre la Lega non ha ancora accettato

Mentre il campionato italiano è fermo per la sosta per le Nazionali, si sta cercando di trovare l’accordo giusto per la data della finale della Supercoppa Italiana, che si dovrebbe disputare in Arabia Saudita. Il paese ospitante avrebbe scelto il 22 dicembre, anche perché l’hanno già inserita nella data degli eventi ufficiali. Naturalmente bisogna aspettare la decisione della Lega che si trova in difficoltà visto che tra il 21 e il 22 dicembre, si disputerà l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A e il 21 la Juve affronterà all’Allianz Stadium il Cagliari, mentre il 22 l’Inter riceverà al Meazza il Torino.

Il problema, quando si rinvia una partita di campionato di una delle big, è sempre quello di trovare la data giusta, perché ogni volta che capita ci sono sempre discussioni e accuse, addirittura di falsare la competizione, che spesso finiscono per coinvolgere non solo le squadre interessate ma anche le altre della serie A.