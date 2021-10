Inter: i nerazzurri e il Milan attendono novità riguardo al nuovo stadio. Il sindaco Sala e la giunta comunale hanno tre dilemmi a riguardo

Continua la storia infinita relativa al nuovo stadio. Archiviate le elezioni di Milano con Beppe Sala e la giunta del centrosinistra confermata, l’iter per il nuovo stadio di ‘San Siro’ può riniziare. Proprio il sindaco ha rivelato che rappresentanti di Inter e Milan lo hanno già contattato. Ad ogni modo, le sue perplessità a riguardo non mancano di certo. In primis l’opposizione dei residenti, in secondo luogo la fattibilità del progetto. Dovrebbe essere di proprietà pubblica nella quale il comune è intenzionato a concedere un indice di edificabilità inferiore a quella sulla legge sugli stadi.

Ultimo ma non ultimo, un pensiero va anche sullo stadio ‘Meazza’. Su richiesta del comune, i due club hanno presentato un progetto per cui non verrà demolito del tutto ma bensì trasformato in uno spazio nel mezzo tra un centro sportivo e l’area verde. Ad ogni modo, nerazzurri e rossoneri attendono di essere contattati a breve sul da farsi.