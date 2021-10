Altro che Inter: torna per vestire la maglia della Juve

L’incerto inizio di stagione del calciatore preoccupa il suo club attuale e si fanno insistenti le voci per un ritorno in Italia, ma niente Inter

L’inizio di stagione di Rodrigo De Paul con la maglia dell’Atletico Madrid non è stato dei migliori. Anzi, pare abbia abbondantemente deluso le aspettative del suo club e del movimento calcistico spagnolo. Un solo assist e nessuna rete all’attivo in otto partite sono effettivamente troppo poche, pertanto iniziano a sollevarsi le voci di un possibile dietrofront del calciatore verso la Serie A. Nulla di certo, ma ci sono diverse big che lo seguono da diversi anni e si sono fatte incantare dalla sua rapida ascesa nelle fila dell’Udinese. Fra queste c’è sicuramente l’Inter ma la Juventus è sempre stata una spanna sopra nella classifica delle pretendenti. I bianconeri, dunque, potrebbero essere ancora la papabile meta futura di De Paul qualora l’avventura con l’Atletico dovesse consumarsi prima del tempo.

LEGGI ANCHE >>> Verso Sassuolo-Inter, le ultime sulla formazione di Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Inter, Inzaghi: “Servirà una grande prova. Calhanoglu bene, Handanovic un leader”

Calciomercato, all’Inter sfugge De Paul causa Juve

La Juventus non vuole mollare l’osso De Paul quindi potrebbe approfittare del cattivo ambientamento dell’argentino nella realtà spagnola per provare il colpo già da gennaio attraverso uno scambio, mettendo sul piatto un calciatore di sua proprietà non ancora identificato. L’Inter, che in più di un’occasione si era interessata a lui, resterebbe tagliata fuori dall’operazione.