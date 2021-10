Calciomercato Inter: i nerazzurri e soprattutto l’amministratore delegato Beppe Marotta sondano diversi attaccanti per rinforzare la squadra

Più di un pensiero in attacco per l’Inter in vista di gennaio. Se infatti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, ma anche Joaquin Correa, non sono affatto in discussione, lo stesso non si può dire di Alexis Sanchez e Martin Satriano. Il primo non sta trovando molto spazio sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, mentre il secondo potrebbe andare altrove in prestito: già a gennaio, comunque, Marotta e colleghi pensano a Lacazette dell’Arsenal. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta pensa a Lacazette: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter sta pensando ad Alexandre Lacazette dell’Arsenal. Il calciatore francese dei ‘Gunners’ ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe dire addio al club londinese già a gennaio ad un prezzo decisamente al ribasso (il suo cartellino ammonta attualmente a 22 milioni).

Non è comunque la sola idea di mercato dei nerazzurri e, soprattutto, dipende dall’uscita di Alexis Sanchez. Se il centravanti cileno lascerà Milano, che sia Lacazette o un altro valido attaccante, ogni affare in fase offensiva è possibile.