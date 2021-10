Inter: Ciro Immobile preoccupa Maurizio Sarri e la Lazio tutta. Le sue condizioni verranno valutate maggiormente nelle prossime ore

Mancano solamente cinque giorni al ritorno in campo dell’Inter di Simone Inzaghi che affronterà la difficilissima trasferta di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri in un big match in cui non dovrebbe mancare Ciro Immobile.

LEGGI ANCHE>>> Conte è spietato: contratto da 7 milioni e Inter in allarme

Il bomber dei biancocelesti si è presentato di recente alla clinica Paideia per un controllo delle proprie condizioni fisiche dopo lo stop degli ultimi giorni. Il club romano è ottimista per quanto riguarda il recupero del Nazionale italiano in vista della partita contro i nerazzurri.