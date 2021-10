Calciomercato Inter, problema rinnovi | Vogliono le cifre di Lautaro

Brozovic e Barella, è grana rinnovi in casa Inter che rimane comunque molto fiduciosa sulle firme di entrambi. La situazione

I rinnovi dei big sono una bella ‘grana’ anche per l’Inter. Non solo quello di Brozovic, la questione più urgente visto che il croato è in scadenza, è infatti tutt’altro che in discesa anche quello di Barella. Come conferma il ‘Corriere dello Sport’ questa mattina, la mezz’ala nerazzurra vuole che il suo ingaggio venga aumentato da 2,5 a circa 6 milioni di euro. Ovvero la stessa cifra che chiede l’amico Brozovic con il suo entourage e quella che andrà a guadagnare Lautaro Martinez con il nuovo accordo di cui manca solo l’ufficialità.

Calciomercato Inter, fiducia per i rinnovi di Barella e Brozovic

In casa Inter regna comunque massima fiducia (possibile intesa a metà strada, sui 5 milioni) in merito ai prolugamenti di Brozovic (forse giovedì l’incontro col papà-agente e il suo legale) e Barella. Quest’ultimo è ambitissimo in Europa, dal Liverpool al Psg passando per il Manchester United fino all’Atletico, ma come il classe ’92 di Zagabria intende restare a Milano. L’ex Cagliari è peraltro il favorito assoluto, in tal senso è già arrivata la ‘benedizione’ ufficiale nonché mediatica di Marotta, a ereditare da Handanovic la fascia di capitano.