Due centrocampisti delle compagini di Milano sono stati messi al centro di una trattativa dalla improbabile realizzazione

Inter e Milan non sono nuove ad intraprendere trattative l’una con l’altra, basti pensare a qualche grande nome del passato. Ad oggi si era vociferato di un possibile scambio tra Brozovic e Kessié, i quali non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto con la rispettiva squadra d’appartenenza. L’unico vero ostacolo è dato dall’ingente ingaggio richiesto dal centrocampista ivoriano di ben 8 milioni di euro che l’Inter non potrebbe mai permettersi neppure con il ricavo della cessione di Sanchez. Basti pensare che non si è riusciti a chiudere neppure il rinnovo dello stesso Brozovic che chiede una cifra nettamente inferiore, intorno ai 6 milioni. Lo scambio dunque appare una via ardua ed irrealizzabile alle attuali condizioni, come sostiene anche ‘Gazzetta dello Sport’. Previsto in ogni caso un incontro con le dirigenze per sciogliere le riserve e capire meglio il destino dei due calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Correa nuovamente out: lavoro differenziato con l’Argentina e dubbio Lazio

LEGGI ANCHE >>> Addio de Vrij già a gennaio: doppia offerta clamorosa

Calciomercato, Brozovic più vicino al rinnovo con l’Inter

Il futuro di Marcelo Brozovic sarà molto probabilmente ancora legato all’Inter. Il croato e il suo entourage sono partiti da una richiesta di 6 milioni, ma coi nerazzurri potrebbero alla fine accordarsi sui 5 milioni di euro a stagione.