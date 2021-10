Cassano esplosivo: attacco in diretta a Marotta | “Incompetente!”

Le ultime news mettono in evidenza le pesanti dichiarazioni di Antonio Cassano contro l’Ad nerazzurro Beppe Marotta

“Cassano non è mai diventato un campione, perché non ha mai accompagnato le qualità tecniche a quelle umane”. Così Marotta quattro giorni fa al ‘Festival dello Sport’ su Antonio Cassano, suo giocatore ai tempi della Sampdoria. Le parole dell’attuale Amministratore delegato dell’Inter non sono affatto andate giù all’ex fantasista, come conferma il suo durissimo attacco proprio contro Marotta alla ‘Bobo Tv’: “Deve dire grazie al sottoscritto per ciò che ha fatto alla Sampdoria – ha esordito – Lui con il calcio non c’entra niente. Vi racconto un aneddoto che spiega come possa essere ancora avvelenato con me. Provò a vendermi alla Fiorentina all’insaputa del presidente Garrone. Quando il presidente mi chiamò, mi disse infatti che non sapeva niente. Io gli risposi così: ‘se vuoi farmi rimanere, devi cacciare Marotta a giugno’. E il presidente lo fece”.

Inter, Cassano spara a zero su Marotta: “Non capisce nulla di calcio, alla Sampdoria fece tanti disastri”

“Deve dire grazie a me se è riuscito adandare alla Juventus – ha rincarato Cassano – Alla Sampdoria fece tanti disastri, poi però ai giornalisti faceva scrivere che invece era bravo. E’ un incompetente di calcio, non ne capisce nulla e non conosce i giocatori. Spesso chiedeva a me chi fossero i giocatori che lo salutavano. Marotta col calcio non centra niente, è solo un grande politico del calcio. Di me si può dire tutto, ma non che non abbia le qualità umane”.