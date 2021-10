Saltato l’incontro: ora l’Inter comincia a spazientirsi

L’incontro in programma nella giornata di ieri non è andato in scena. Il rinnovo rischia di complicarsi, adesso l’Inter inizia a perdere la pazienza

Stando alle ultime indiscrezioni l’Inter ha compiuto passi avanti importanti per il rinnovo di Nicolò Barella. Per quello dell’amico Brozovic, il più urgente considerato che il classe ’92 è in scadenza a giugno, tutto è invece ancora in stand-by. L’incontro con l’entourage in programma ieri è saltato perché ad Appiano, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, alla fine si è presentato solo il centrocampista. I ‘dribbling’ di chi rappresenta Brozovic, in testa il papà-agente, non sono certo apprezzati dalla società. Marotta e Ausilio hanno già cominciato a spazientirsi, poiché l’intenzione è chiudere la pratica al più presto e non protrarla a lungo come sembra punti a fare l’entourage dell’ex Dinamo Zagabria.

Calciomercato Inter, Brozovic vuole 6 milioni: Juventus non in corsa

Il quotidiano milanese sostiene che nessuna offerta concreta è arrivata sul tavolo di chi gestisce Brozovic, ma questo non vuol dire che non possa arrivare a breve visto che il 28enne rappresenta comunque un’ottima occasione a costo zero. Un’occasione che possono prendere in considerazione soprattutto i club stranieri, dal Tottenham di Paratici al Paris Saint-Germain. Da escludere la Juventus, stando perlomeno alle considerazioni del giornalista di ‘Telelombardia’ Matteo Caronni: “L’approdo in bianconero di Arrivabene ha lanciato un messaggio chiaro: basta stipendi monstre a giocatori poi non rivendibili. Brozovic è vicino ai 30 anni e per questo non può rientrare nei piani”.

La richiesta iniziale di Brozovic per il prolungamento è di 6 milioni di euro a stagione, mentre il club di viale della Liberazione non vuole andare oltre i 5.