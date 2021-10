In rientro dal Sud America con anticipo, l’Inter di Inzaghi respira

Buone notizie per Inzaghi che vede i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali fare rientro in Italia dal Sud America con qualche ora di anticipo

A seguito delle recenti preoccupazioni che hanno investito l’Inter per gli infortuni – seppur di lieve entità – di Lautaro e Correa, il tecnico Simone Inzaghi può finalmente tirare qualche sospiro di sollievo. Non soltanto i due connazionali sono recuperati e pronti per la gara contro la Lazio, ma in dirittura d’arrivo ci sono anche Sanchez, Vidal e Vecino. Tutti i sudamericani faranno dunque rientro in Italia già nella tarda serata di oggi per essere a disposizione domani. Ci sarà anche Hakan Calhanoglu, quasi certamente schierato dal primo minuto, che aveva rimediato una botta con la sua Turchia e aveva svolto lavoro differenziato. Torna dopo un lungo stop anche Stefano Sensi, che partirà come minimo dalla panchina.

Inter, essenziale il recupero di Lautaro e Correa

Al fine di non rompere gli equilibri interni creatisi con cuore e dedizione nelle scorse giornate di campionato, Inzaghi dovrebbe poter schierare Lautaro accanto a Dzeko come ormai prassi per un’Inter estremamente combattiva. Il primo calciatore a disposizione sarà Correa, certamente emozionato per il ritorno allo ‘Stadio Olimpico’ di Roma dove lo attenderà la sua ex squadra delle Aquile.