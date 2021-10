Designato l’arbitro di Inter-Sheriff, tanta esperienza alle spalle

L’UEFA ha diramato le designazioni arbitrali per i prossimi impegni delle competizioni internazionali tra club, Inter-Sheriff ad un ‘luminare’

Il fischietto olandese Danny Makkelie arbitrerà l’imminente sfida di martedì sera tra Inter e Sheriff Tiraspol al ‘Meazza’ di Milano. In suo aiuto ci saranno gli assistenti Steegstra e de Vries, quarto uomo Kooij e in sala VAR Kamphuis e van Boekel. Sinora l’arbitro ha diretto una sola gara di Champions League lo scorso 14 settembre tra Lille e Wolfsburg, terminata in pareggio a reti bianche con l’attivo di 7 ammonizioni totali e un’espulsione per doppia ammonizione. Per la stagione 2021/2022 conta anche due presenze nella fase di qualificazione di Champions League. Le restanti gare sono state dirette, ovviamente, nella Eredivisie olandese a cui appartiene.

Makkelie per Inter-Sheriff, un dato interessante

Per l’arbitro Makkelie quella di Inter-Sheriff sarà la partita numero 32 in Champions League, un numero più che discreto a conferma della sua affidabilità. Il dato curioso riguarda, come spesso accade negli ultimi anni per molti arbitri, il numero di ammonizioni: 111 in totale. Bisogna dunque stare attenti a non farsi sfuggire uno sgambetto o qualche parola di troppo.