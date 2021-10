Inter: tante polemiche nel big match tra Lazio e nerazzurri e anche un retroscena non indifferente che proviene addirittura dall’Inghilterra

Tante polemiche in Lazio-Inter, soprattutto a causa del momentaneo 2-1 dei biancocelesti che ha innervosito gli animi. La squadra di casa, infatti, non ha fermato il gioco nonostante Federico Dimarco si trovasse a terra ma ha continuato fino a segnare – gol assolutamente valido, in ogni caso. Samir Handanovic, capitano nerazzurro, non ci ha pensato due volte a discutere negli spogliatoi con Maurizio Sarri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Handanovic a Sarri: “Dovevi fare come Bielsa”

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, le discussioni non si sono placate al termine del match. Samir Handanovic, infatti, negli spogliatoi si è rivolto a Maurizio Sarri domandandogli perché non si fossero fermati vedendo Dimarco a terra. Il tecnico toscano ha provato a spiegargli che più di alzare le mani verso i propri giocatori non potesse fare e così, il capitano dell’Inter, ha ribattuto: “Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”.

Il portiere sloveno si riferisce ad un fatto accaduto in Premier League nel match Leeds-Aston Villa. I padroni di casa, allenati proprio dal ‘Loco’ Bielsa, hanno segnato nonostante un avversario fosse rimasto a terra. Appena ripreso il gioco, il tecnico argentino ha ordinato ai suoi giocatori di far segnare i ‘Villans’ rimettendo così il risultato in parità. Ad ogni modo, che la si pensi in un modo o in un altro, è certo che il nostro calcio ci ha perso effettivamente più di tutti in Lazio-Inter.