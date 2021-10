Inter: il Presidente della Lega di Serie A ha parlato della Supercoppa italiana e della possibile data del match tra i nerazzurri e Juventus

Un difficilissimo match di Champions League contro lo Sheriff e il big match di cruciale importanza contro la Juventus in campionato in una settimana. Si fa rovente il calendario dell’Inter che affronterà una volta in più i bianconeri in questa stagione per la finale della Supercoppa italiana. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega di Serie A, ha fatto un quadro più chiaro mettendo sul piatto già due date:

“Abbiamo due date: una verso la fine di dicembre, mi sembra il 22, l’altra il 5 di gennaio. Stiamo parlando con i rappresentanti dell’Arabia Saudita, abbiamo un contratto con loro e dal nostro punto di vista onorare il contratto è fondamentale. Sono certo che a brevissimo avremo una soluzione”.