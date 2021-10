Calciomercato Inter, triennale e nuovo bomber per Inzaghi

La prossima estate potrebbe tornare di moda il nome di Alexandre Lacazette per l’attacco. Colpo a parametro zero: le cifre dell’eventuale accordo

L’addio di Lukaku non ha lasciato fin qui particolari strascichi all’interno dell’attacco interista. I nerazzurri di Inzaghi hanno infatti saputo trovare egregiamente la quadra con l’accoppiata Lautaro-Dzeko, ottimamente supportata da una riserva di lusso come Joaquin Correa. Non mancano dunque decisamente i gol ai campioni d’Italia che però si guardano intorno a caccia di occasioni anche nel reparto avanzato, considerando anche il futuro di Alexis Sanchez. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Il fuoriclasse Dzeko

Calciomercato Inter, a giugno torna di moda Lacazette: le cifre

Nonostante l’ottimo assetto dell’attacco, l’Inter con la sua dirigenza sonda il mercato degli attaccanti, con particolare attenzione ad un futuro parametro zero. Si tratta di Alexandre Lacazette che a giugno può diventare ipotesi di nuovo attuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: arriva il doppio annuncio

L’offerta interista può essere un triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione: 13 circa totali al netto con risparmio importante sul lordo grazie al decreto crescita. Lacazette, nel mirino soprattutto della Juventus, potrebbe dare al reparto ulteriori gol ed esperienza internazionale dopo le ultime due annate non troppo brillanti ai Gunners.