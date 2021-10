Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: arriva il doppio annuncio

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Marcelo Brozovic, premiato dall’Uefa come migliore in campo della sfida fra Inter e Sheriff

Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori in campo della delicata sfida di Champions contro lo Sheriff, il migliore in assoluto stando all’UEFA, vinta per 3-1 dall’Inter che così rilancia le sue ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale. Non solo in campo, il croato è sempre protagonista anche del calciomercato visto che è ancora in scadenza di contratto a giugno 2022. Sul suo possibile prolungamento (fino al 2024 se non al 2025, ndr) coi nerazzurri, al microfono di ‘Mediaset Infinity’ dopo il match coi moldavi, il classe ’92 non si è tanto sbilanciato: “I tifosi possono tranquillizzarsi? Aspettiamo cosa diranno (i dirigenti, ndr) nei prossimi giorni, poi vedremo“.

Sull’argomento, invece, Marotta è stato meno diplomatico, dando notizia di un imminente incontro col papà-agente: “I rinnovi non sono un problema, all’Inter deve restare chi è felice di restare e Brozovic ha mostrato la volontà di rimanere con noi, così come Lautaro e altri – parola dell’Ad interista a ‘Sky Sport’ – Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci io, l’entourage di Brozovic e Ausilio“. Le parti dovranno limare la distanza di oltre un milione. La richiesta di Brozovic tocca infatti quota 6 milioni di euro, mentre l’Inter sarebbe disposta ad arrivare fino a 5 bonus inclusi.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sheriff, Inzaghi: “Questa squadra mi diverte. Vidal è un valore aggiunto”

Calciomercato Inter, Marotta: “Arrivo rinforzi a gennaio non condizionati dalla Champions”

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Sempre all’emittente satellitare Marotta ha così risposto in merito all’arrivo di qualche rinforzo nella finestra invernale: “Se la condizione sarà l’accesso agli ottavi di Champions? La qualificazione non muterebbe la strategia. Saremo aperti a delle opportunità, che però a gennaio non sempre ci sono“.