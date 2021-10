Addio Sensi, doppia strada: regalo scudetto e scambio choc

Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione di Stefano Sensi all’Inter. Ipotesi in Serie A per il prossimo anno: cessione o scambio suggestivo

Nuova stagione ma vecchi problemi per Stefano Sensi,ieri in campo nel finale di Inter-Sheriff, che continua a collezionare una serie di infortuni che ne pregiudicano la continuità di impiego e rendimento. All’Inter infatti l’ex Sassuolo si è espresso solo in parte in relazione al talento a sua disposizione, e senza una condizione fisica convincente rischia di restare un gigantesco ‘What if…’. Non è infatti scontata la permanenza di Sensi che senza un cambio di marcia rischia di essere anche al suo ultimo anno in nerazzurro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per Skriniar: 40 milioni e scambio

LEGGI ANCHE >>> Colpo low cost senza rinnovo: torna una vecchia fiamma

Calciomercato Inter, Sensi per Sarri: spunta anche la suggestione Luis Alberto

Sensi è nome che in termini di calciomercato può stuzzicare Maurizio Sarri. Se ancora sulla panchina della Lazio il prossimo anno, i biancocelesti potrebbero provarci offrendo però un prestito con diritto per un totale di 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo bomber a gennaio: ‘solo’ 5 milioni di euro

L’Inter sarebbe anche pronta a liberarsene, ma se dovesse risolvere problemi societari e Calhanoglu concretamente non convincere da qui a fine annata, ecco che potrebbe essere fatto un tentativo shock per Luis Alberto con lo stesso Sensi nell’eventuale affare. Il tutto potrebbe essere giostrato sulla base di uno scambio da 20 milioni di euro più il cartellino del centrocampista interista per avere il fantasista spagnolo, pupillo di Inzaghi ed eventuale regalo in caso di scudetto.