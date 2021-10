Calhanoglu ceduto in Serie A: scambio (im)possibile con l’altra big

Le deludenti prestazioni di Calhanoglu lasciano spazio a mille perplessità sul suo futuro all’Inter, c’è anche una remota possibilità di scambio con una big italiana

Continua il periodo buio di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco non è riuscito a ripagare la fiducia del tecnico Inzaghi che adesso sta seriamente pensando di relegarlo in panchina per dare spazio a chi, come Vidal, pare avere più voglia di lasciare il segno. Nel caso in cui questo trend dovesse protrarsi ancora a lungo per tutto il resto della stagione, Marotta ed Ausilio potrebbero pensare di liberarsene così come è arrivato. Magari non a zero, ma chiedendo alle pretendenti europee di slanciare l’idea dello scambio. Non sono esclusi colpi di scena interni anche alla Serie A nostrana: su di lui potrebbe fiondarsi il Napoli. A Spalletti farebbe comodo un calciatore con le sue qualità nell’impianto tattico del 4-2-3-1 a lui caro, lasciando alle fantasie interiste la possibilità di accaparrarsi Eljif Elmas. Uno scambio interessante anche per Inzaghi, ma altamente improbabile. Certamente non impossibile, per come il calcio ci ha abituati.

Calciomercato, idea Elmas all’Inter per Calhanoglu

Il nome di Eljif Elmas non è poi così nuovo alle orecchie dei nerazzurri, alle quali già nella ormai lontana estate del 2019 erano giunte voci di un possibile trasferimento dal Fenerbahce. Poi l’ufficialità dell’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore da parte del Napoli. Dopo più di due anni rispunta un incastro tra le parti che però risulta di improbabile realizzazione. Soprattutto perché prima della prossima sessione estiva c’è un ampio lasso di tempo in cui verrà dato modo a Calhanoglu di potersi riscattare a dovere dopo l’inizio sottotono.