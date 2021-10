Inter: Carlo Ancelotti ha lodato il derby tra i nerazzurri e il Milan paragonandolo al Clasico tra il Real Madrid e il Barcellona

Carlo Ancelotti, ai microfoni della televisione ufficiale del Real Madrid, ha commentato l’imminente Clasico tra i ‘Blancos’ e il Barcellona paragonandolo al derby di Milano tra Inter e Milan:

LEGGI ANCHE>>> Inter-Juventus, un recupero fondamentale per Allegri: la probabile formazione

“Sono partite speciali. In ogni paese ci sono partite speciali come Inter-Milan. Non è una partita normale e il mio modo di prepararla è con la massima calma e la massima concentrazione. La squadra è concentrata. Non abbiamo avuto un momento fantastico, ma vedo i giocatori con una buona concentrazione e motivazione per allenarsi ogni giorno”.