L’Inter esaudisce il ‘sogno’ del bomber: gratis da Inzaghi

Dopo l’ultima due giorni di Champions ha ripreso quota in ottica italica il nome di Sardar Azmoun: affare low cost anche per l’Inter

Edin Dzeko sta dimostrando una enorme continuità di rendimento ad alti livelli nonostante l’età avanzata. Il bosniaco si è inserito a meraviglia nel mondo Inter senza far particolarmente rimpiangere Romelu Lukaku, almeno dal punto di vista strettamente dei numeri. L’attacco di Inzaghi, al netto di qualche piccola battuta a vuoto, ha quindi dimostrato di avere una quadratura ben precisa, almeno tra i suoi primi tre interpreti.

Manca forse un vice Dzeko e soprattutto Alexis Sanchez non sembra più un fattore per il progetto tecnico della squadra. Marotta e soci si guardano intorno e per la prossima estate fiutano l’eventuale affare low cost per potenziare le rotazioni in attacco. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato, più Inter che Juve per Azmoun: affare low cost

Tra gli attaccanti che potrebbero passare al vaglio dell’Inter tornerebbe di moda per la Serie A anche il profilo di Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit St Pietroburgo. Il classe 1995 la passata estate venne proposto a Cherubini per la Juventus, ed è stato brevemente anche papabile obiettivo della Roma di Mourinho.

Azmoun, che ‘sogna da tempo il campionato italiano, potrebbe tornare a navigare in ottica Serie A per il prossimo giugno, quando scadrà il contratto con lo Zenit e potrà accasarsi come colpo low cost a parametro zero. In quel caso è pronta a farsi viva la stessa Inter come vice Dzeko ed erede di Sanchez.