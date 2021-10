Calciomercato Inter: l’ex allenatore nerazzurro pensa ad Alexis Sanchez come rinforzo del suo Everton. L’ipotesi è a dir poco clamorosa

Alexis Sanchez non sta vivendo un periodo affatto idilliaco. Il centravanti cileno è tornato in campo ieri sera in Champions League nella sfida vinta dall’Inter contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1, anche se per pochi minuti. Proprio per questo già a gennaio potrebbe lasciare Milano. Un ex tecnico nerazzurro, Rafael Benitez, lo vorrebbe con sé all’Everton. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sanchez per Tosun: la replica dei nerazzurri

L’Everton di Rafael Benitez vorrebbe con sé Alexis Sanchez già a gennaio. Il giocatore cileno non sta trovando spazio nell’Inter di Simone Inzaghi e così potrebbe fare ritorno in Premier League a causa dello scarso impiego in mezzo al campo in questa stagione.

I ‘Toffees’ sarebbero disposti a proporre uno scambio con l’attaccante turco Cenk Tosun che è reduce da un grave infortunio e fino ad oggi non è mai sceso in campo oltre che, peraltro, non rientra nei piani futuri del club. Ad ogni modo, i nerazzurri non sarebbero disposti ad accettare una proposta del genere sia per il calciatore proposto, sia perché vorrebbero provare a monetizzare con Sanchez.