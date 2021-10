Juventus e Inter potrebbero darsi battaglia in sede di mercato ancora una volta. Bianconeri e nerazzurri hanno un importante obiettivo comune: gli ostacoli

L’eterna battaglia tra Inter e Juventus, come spesso accaduto anche nel recente passato, rischia di spostarsi dal campo al mercato. Anche il club nerazzurro infatti, così come quello bianconero, è interessato al giovane centrocampista francese Aurelien Tchouameni che sta impressionando tutti con la maglia del Monaco e con quella della Nazionale. Il classe 2000 ha manifestato una crescita esponenziale, divenendo in breve tempo il calciatore completo in grado di alternare al meglio entrambe le fasi. Una crescita che ha fatto inevitabilmente lievitare anche il prezzo del cartellino, per cui il Monaco spara molto alto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Tchouameni conteso alla Juventus: l’ostacolo Monaco

Inter e Juventus ci pensano, ma dal punto di vista strettamente economico la suggestione Tchouameni rischia di rimanere tale. Il Monaco infatti vuole non meno di 65-70 milioni di euro per il suo gioiello essendo l’unico giocatore della rosa da cui può ricavare una cifra importante.

A complicare le cose ulteriormente c’è il fatto che sul francese ci sia mezza Europa e, come sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’, in caso di cessione il Bordeaux ha una percentuale che gli garantisce il 20% sull’incasso di una futura vendita di Tchouameni.