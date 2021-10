Calciomercato, Simeone spaventa l’Inter: 80 milioni e lo porta in Premier

Dalla Spagna all’Inghilterra con lo sguardo rivolto in casa Inter. Diego Pablo Simeone potrebbe finire al centro di un maxi intrigo di mercato

La nuova proprietà del Newcastle ha tutte le intenzioni di presentarsi in grande ai nastri di partenza della prossima stagione. Per farlo, una volta salvato la squadra quest’anno, metterà mano all’ampio portafogli per rivoluzionare radicalmente la squadra sia in campo che in panchina. Non è quindi da escludere che anche i gioielli di casa Inter possano finire nel mirino del ‘Magpies’.

Tra i pilastri nerazzurri più appetiti in Premier c’è senz’altro Lautaro Martinez, autore di grandi annate all’Inter e papabile obiettivo futuro dello stesso Newcastle, soprattutto se in panchina di dovesse davvero finire un famoso connazionale del ‘Toro’. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Simeone in Inghilterra e poi punta Lautaro: maxi intrigo

Stando a quanto sottolineato da ‘As’, il ‘Cholo’ Simeone sarebbe finito in prima fila per la panchina del Newcastle nel 2022. La nuova proprietà insieme al tecnico argentino vorrebbe portar via dall’Atletico anche il ds Berta per iniziare a porre le fondamenta di una squadra vincente nel tempo.

In caso di approdo a Newcastle di Simeone, lo stesso attuale allenatore dei ‘Colchoneros’, come sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’, potrebbe puntare forte su Lautaro Martinez. L’argentino è inamovibile ma con una possibile proposta da 80 milioni di euro, la dirigenza meneghina potrebbe anche pensare all’addio.