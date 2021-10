Dalmat: “Stasera grande gara contro la Juve, dobbiamo vincere”

Inter, l’ex calciatore Stephan Dalmat ha voluto inviare un messaggio in vista della sfida di questa sera al Meazza con la Juventus

L’ex calciatore Stephane Dalmat, in nerazzurro dal gennaio 2001 al giugno 2003 con 72 presenze e 4 reti tra campionato e coppe nei due anni mezzo nel club meneghino, ha voluto ricordare i suoi trascorsi nerazzurri in vista del derby d’Italia. L’ex giocatore ha postato sul suo profilo Instagram il suo pensiero sulla sfida che questa sera allo stadio Meazza di Milano vedrà in campo le eterne rivali storiche del campionato italiano. Questo il suo messaggio: “Stasera grande gara contro la Juve, dobbiamo vincere per i tifosi, per tutti e dimostrare che l’Inter fa paura come tanti anni fa. In bocca al lupo”.

L’ex centrocampista nella sua carriera ha girato per mezza Ligue 1 e di esperienze in un club durate più di un anno ce ne sono poche: oltre all’Inter è stato al Sochaux per tre anni e al Rennes per due, quindi è abbastanza normale che i due anni e mezzo nel club nerazzurro siano ricordati maggiormente. Come si dice: “Interista una volta interista tutta la vita”.