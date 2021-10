Pagelle e tabellino del derby d’Italia Inter-Juve andato in scena stasera allo stadio Meazza

Con la Juve finisce in parità, ma per l’Inter è come una sconfitta. Dzeko sblocca al quarto d’ora dopo un gran tiro di Calhanoglu andatosi a stampare all’incrocio.

I nerazzurri dominano in lungo e largo per una sessantina di minuti, avendo diverse occasioni per il raddoppio. Poi i bianconeri prendono campo alla ricerca del pari, ma davanti sono sterili. Ci pensa Dumfries, perché quell’intervento su Alex Sandro in area è da polli, ma ci pensa soprattutto il Var che chiama Mariani – pur non essendo l’episodio un chiaro ed evidente errore dell’arbitro, che aveva lasciato correre – il quale non può far altro che assegnare il penalty. Inzaghi va su tutte le furie e viene espulso, Dybala dal dischetto è implacabile. E’ 1-1 che sa di ko, di due punti persi in ottica lotta Scudetto.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Calciomercato Inter, affare in salita: discorsi avanzati col Bayern

PAGELLE INTER-JUVE

TOP

Dzeko – Cala nell’ultimo quarto d’ora dopo un’altra partita straordinaria, da leader, che però stavolta non è bastata per la vittoria.

Perisic – Come Dzeko, col quale ha un grande feeling, è in una forma fisica incredibile. Non lo avremmo mai cambiato, ma purtroppo non siamo Inzaghi.

Barella – Ovunque, di spada e di fioretto. E’ destinato a diventare un simbolo.

Brozovic – In poco tempo riesce a togliersi di dosso la marcatura a uomo di Kulusevski. Partita da giocatore maturo e di grande sacrificio allo stesso tempo.

Darmian – Gran partita. Oggi è insostituibile, specie con questo Dumfries…

FLOP

Dumfries – Il Var è inopportuno, ma il suo intervento su Alex Sandro è folle. Inaffidabile.

Handanovic – Ogni pallone che arriva dalle sue parti è un colpo al cuore. Troppo insicuro.

Lautaro – L’impegno non si discute, ma mai un guizzo in quella che doveva essere anche se non soprattutto la sua partita.

TABELLINO

INTER-JUVE 1-1

16′ Dzeko, 88′ rig.Dybala

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (89′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (60′ Gagliardini), Perisic (71′ Dumfries); Dzeko, Lautaro (71′ Sanchez). All.: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (64′ Dybala), Bernardeschi (17′ Bentancur), Locatelli (82′ Kaio Jorge), McKennie (82′ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski (64′ Chiesa), Morata. All.: Allegri

ARBITRO: Mariani (sez.Aprilia)

VAR: Guida

AMMONITI: Barella, Alex Sandro, Chiellini

ESPULSI: Inzaghi

NOTE: 3′ recupero pt; 5′ st