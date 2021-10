Inter-Juventus: nella sfida tra i nerazzurri e i bianconeri un solo risultato possibile nella testa di Simone Inzaghi. Il motivo principale

Un solo risultato possibile per Simone Inzaghi e l’Inter che questa sera affronterà a ‘San Siro’ davanti ai suoi tifosi la Juventus di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di regalare ad ambiente e tifosi una sicurezza e una convinzione che possa permettere ai nerazzurri di tornare fortemente in scia alle ‘capoliste’ Napoli e Milan.

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, adesso è cruciale per il tecnico piacentino vincere un big match; stasera, per l’appunto, l’occasione è veramente ghiotta. Come ha detto Inzaghi in conferenza stampa ‘Può essere la partita della svolta’. E noi ci aspettiamo proprio un’Inter da svolta.