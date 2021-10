Calciomercato Inter, Rudiger a zero: ecco la situazione

Per la difesa dell’Inter del futuro potrebbe tornare di moda una vecchia conoscenza della Serie A: Antonio Rudiger

Il mercato dei calciatori in scadenza 2022 inizia ad infiammarsi già con diversi mesi d’anticipo. Sono tanti i top players che stanno negoziando il proprio prolungamento, e che per un motivo o per un altro faticano a definire la giusta intesa. Tra questi spicca anche Antonio Rudiger, vecchia conoscenza della Serie A, spesso e volentieri accostato proprio ad un rientro in Italia dopo una lunga militanza al Chelsea.

Il difensore teutonico ex Roma è in scadenza a giugno 2022, e vorrebbe un trattamento importante anche dal punto di vista economico per restare in quel di Londra. La trattativa col Chelsea prosegue ma gli intoppi non mancano proprio dal punto di vista dell’intesa in virtù della distanza tra domanda ed offerta. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Rudiger si allontana dal Chelsea: spara alto

Rudiger sarebbe insoddisfatto del trattamento del Chelsea e della distanza economica per il rinnovo. In questa spaccatura potrebbero quindi insinuarsi dubbi sulla sua permanenza inglese con un addio a costo zero che inizia a prendere sempre più corpo. Il tedesco piace molto in patria al Bayern Monaco e alla Juventus, ma potrebbe essere offerto gratis anche all’Inter.

Il giocatore piace fin dai tempi dello Stoccarda, ma lo stipendio resta decisamente troppo alto per le possibilità attuali del club meneghino. Esagerati 8 milioni di euro netti, senza considerare le commissioni che sarebbero alte.