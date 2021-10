Forfait dell’ultim’ora | UFFICIALE: indisponibile per Inter-Juventus

Il centrocampista dell’Inter salterà il big match contro la Juventus. Arrivata la nota ufficiale del club nerazzurro

Forfait dell’ultim’ora per Simone Inzaghi. Il tecnico dovrà fare a meno del centrocampista per la supersfida contro la Juventus in programma a ‘San Siro’ fra meno di un’ora.

Niente Inter-Juve, valevole per la nona giornata di Serie A, per Arturo Vidal. Il cileno era tra i più attesi visto il suo grande passato in bianconero, ma come informa ufficialmente l’Inter, “non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi“.