Scambio e soldi per battere Allegri e Spalletti: talento per Inzaghi

Diversi sono i talenti che si stanno mettendo in luce in questa Serie A. Calciatori in rapida ascesa che potrebbero presto finire anche in ottica Inter: idea di scambio con l’Empoli

Il campionato di Serie A sta dando la possibilità a diversi giovani talenti di mettersi in mostra, a suon di prestazioni in ascesa nel calcio dei grandi. Esempi importanti arrivano da Empoli, società sempre molto prolifica dal punto di vista dei giovani, che trovano nella città toscana terreno fertile per potersi esprimere al meglio.

È il caso di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che ha anche già messo a referto un gol in questo torneo. Il 20enne nato a Pontedera sta crescendo a vista d’occhio, ed è diventato anche in Serie A un pilastro inamovibile della mediana della squadra di Andreazzoli che sta ben figurando nonostante il salto di categoria. Una crescita che sta osservano la stessa Inter, la quale potrebbe avere le armi giuste per tentare l’assalto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 70 milioni di euro e addio | Niente ‘sgarbo’ alla Juve

Calciomercato Inter, Ricci grande impatto ad Empoli: lo scambio per strapparlo alla concorrenza

Grande impatto quindi di Ricci sulla Serie A, che non è naturalmente passato inosservato agli occhi dei top club italiani, Inter compresa. La società meneghina segue attentamente la crescita del centrocampista classe 2001 e potrebbe fare un tentativo per anticipare la concorrenza della Juventus di Allegri e del Napoli di Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> Barella il nuovo Javier Zanetti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzi in attacco | Nuovo ‘assist’ di Raiola

Per bruciare le rivali l’Inter potrebbe tentare prontamente di acquistare Ricci a titolo definitivo inserendo in un eventuale scambio anche il cartellino di Andrea Pinamonti, già in prestito ad Empoli. 6 milioni cash più l’attaccante classe 1999 per un affare totale da circa 12 milioni.