Rinforzo a centrocampo: blitz Inter in Turchia

Inter chiamata al rinnovamento della linea mediana che parte dalla panchina, spunta un nome nuovo dalla Turchia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da ‘calciomercatonews.com’, Marotta ed Ausilio starebbero osservando le prestazioni del centrocampista turco classe ’98 Berkan Kutlu in forze al Galatasaray. Il gioiellino già chiamato in Nazionale maggiore ha totalizzato un interessante bottino di presenze: 8 nella massima serie turca e 7 in Europa League, proprio nello stesso girone della Lazio di Sarri. Al momento la valutazione è fissata a 5 milioni di euro ma non si esclude che possa crescere in futuro.

Calciomercato, Inter osserva Kutlu del Galatasaray

Gli scout dell’Inter hanno osservato da vicino Kutlu nella partita giocata dal Galatasaray fuori casa contro il Besiktas e da una prima analisi il calciatore farebbe particolarmente comodo ad Inzaghi. La trattativa potrebbe prendere il volo nel caso in cui l’agente Yazici, già assistente di Demiral ed amante dell’Italia, dovesse prendere contatti con la dirigenza nerazzurra.