Cronaca, tabellino, top e flop del match Empoli-Inter andato in scena stasera al ‘Castellani’ e valevole per la decima giornata di Serie A

L’Inter torna alla vittoria dopo il ko con la Lazio e il pari contro la Juventus. Al ‘Castellani’ i nerazzurri non lasciano scampo all’Empoli, in dieci nella ripresa per l’espulsione di Ricci e messo ko dalle reti di D’Ambrosio e Dimarco.

Tre punti importanti per Inzaghi, in tribuna perché squalificato, ora di nuovo a -7 dal Milan capolista. Domenica con l’Udinese un altro appuntamento con la vittoria a cui la sua squadra non potrà mancare.

PAGELLE EMPOLI-INTER

TOP

D’Ambrosio – Tornato titolare, riecco subito il vero D’Ambrosio: il gol dell’uno a zero è un suo marchio di fabbrica. Partita nel complesso autorevole, all’altezza di uno Skriniar.

Brozovic – Sale presto in cattedra prendendo possesso del centrocampo. E l’Inter ne beneficia.

Dimarco – Diventa sempre più difficile rinunciare a lui. Un piccolo Barella della corsia mancina.

Sanchez – Ha voluto con tutte le sue forze questa partita da titolare. Mette subito la sua qualità al servizio della squadra, l’assist a D’Ambrosio è un vero lampo di classe. Vorrebbe restare in campo fino alla fine, infatti all’uscita si lamenta vistosamente. “Potevo giocare di più”, dice anche a Dzeko.

FLOP (Nessuno)

TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-2

34′ D’Ambrosio, 67′ Dimarco

EMPOLI (4-3-1-1): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi); Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski (68′ Asslani), Ricci, Bandinelli (68′ Henderson); Bajrami (57′ Haas); Pinamonti, Cutrone (68′ Mancuso). All.: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (79′ Kolarov), Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (72′ Vecino), Gagliardini (84′ Sensi), Dimarco; Lautaro Martinez (84′ Dzeko), Sanchez (72′ Correa). All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Chiffi (sez.Padova)

VAR: Valeri

AMMONITI: de Vrij, Luperto, Brozovic, Gagliardini

ESPULSI: Ricci

NOTE: 4′ recupero st