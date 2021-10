Bastoni, felicità social in tema alla ricorrenza celtica: “Vittoria da paura”

Inter-Udinese 2-0, il difensore Alessandro Bastoni ha voluto festeggiare la vittoria con un post sul suo profilo Instagram in tema Halloween

Dopo un primo tempo in cui l’Udinese riesce a mantenere la sua porta inviolata e prova a infastidire l’Inter ma senza creare grossi grattacapi ad Handanovic, nella ripresa la situazione cambia. L’attaccante argentino Joaquin Correa sale in cattedra e per la squadra di Gotti è notte fonda mentre quella di Simone Inzaghi blinda il terzo posto e avvicina, per ora, la coppia di testa. Il difensore della squadra nerazzurra Alessandro Bastoni buona la sua prova accanto ad un Andrea Ranocchia sempre attento e ad un Milan Skriniar insuperabile, ha voluto festeggiare questa bella vittoria rimanendo in tema con la ricorrenza celtica che si festeggia oggi cioè Halloween. Il calciatore ha postato tramite il suo profilo Instagram queste parole: “Vittoria da paura“.

LEGGI ANCHE >>> Inter, parla Lothar Matthaus

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nome nuovo per il centrocampo

Restando in tema mercoledì sera in Moldavia partita da paura per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà confermare questa solidità difensiva, perché un’eventuale vittoria le permetterebbe di superare lo Sheriff in classifica e ipotecare il secondo posto, mentre un pareggio lascerebbe tutto invariato, con la squadra moldava favorita visto il calendario delle ultime due partite, mentre una sconfitta renderebbe la qualificazione agli ottavi attaccata a un filo.