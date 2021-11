Inter-Juventus: proposta shock per giocare la Supercoppa in Arabia

Definita la data della Supercoppa Italiana Inter-Juventus, ma i due club spingono per giocare in Arabia Saudita. Questione di investimenti e proposta incredibile dagli investitori arabi

Non c’è tregua per la Supercoppa Italiana. La sfida Inter-Juventus avrebbe una data ed uno stadio ospitante, ma il tavolo del dibattito è ancora aperto. Programmata per il 5 gennaio alle 20:45 a San Siro, i due club spingono per trovare una soluzione economicamente più accomodante per entrambe. Ma non solo. Un discorso aperto da mesi, che ancora non trova una soluzione definitiva.

Inizialmente la data di Inter-Juventus aveva messo in disaccordo i due club. Prima il 22 dicembre, poi il 5 gennaio, date in cu sarebbe da rimandare un turno di campionato per entrambe. Adesso il nodo della discordia passa alla Lega Serie A che dovrà decidere la settimana prossima il da farsi.

Supercoppa Italiana, Inter-Juventus: ballano oltre 3,5 milioni di euro (motivi)

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, nella giornata di ieri l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha incontrato la società saudita che organizza in Arabia la finale della Supercoppa Italiana. Nell’incontro è emersa nuovamente la possibilità di anticipare al 22 dicembre la data della finale Inter-Juventus, soprattutto in virtù degli investitori che garantirebbero importanti introiti a club e Lega.

Dal punto di vista dei club si parla di 3,5 milioni di euro a testa da incassare più le spese pagate dagli investitori arabi. Oltre ad un discorso di crescita ulteriore dei brand nel mercato saudita che andrebbero a garantire ulteriori introiti. Inoltre, sul tavolo della Lega è arrivata una proposta da 200 milioni di euro – riporta sempre Calcio e Finanza– in cui c’è una proposta pluriennale per ospitare la Supercoppa Italiana. Un contratto di 6 anni (3+3) dove emerge anche un dettaglio: cambiare il format della competizione, passando alle Final Four. La settimana prossima potrebbero emergere ulteriori dettagli.