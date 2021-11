Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine del match contro lo Sheriff vinto dall’Inter col risultato di 3-1

L’Inter sbanca Tiraspol e si avvicina agli ottavi di Champions. “Meritavamo di più già nel primo tempo – ha esordito Simone Inzaghi a ‘Sky Sport’ – ma la squadra ha avuto il merito di rimanere lucida e concentrata”.

“Abbiamo vinto due volte contro lo Sheriff tutt’altro che in modo banale – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Siamo stati a noi a farla diventare semplice. Questo successo ci dà sicuramente grande consapevolezza, ora il destino è nelle nostre mani”. Conclusione sul derby col Milan, in programma domenica sera: “Adesso dobbiamo rientrare e recuperare le forze fisiche e mentali. Abbiamo tre giorni per prepararci nel migliore dei modi, sappiamo cosa rappresenta per i tifosi questa partita”.