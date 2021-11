Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid pronto a soffiare su un obiettivo

Il calciomercato non dorme mai e l’Atletico Madrid si muove per il futuro: i Colchoneros in lizza su un obiettivo dell’Inter

I rumors di mercato si infittiscono e l’Atletico Madrid non rimane a guardare. Diego Pablo Simeone prova lo sgambetto all’Inter ma non solo.

Un attacco già stellare dove figurano nomi importanti come Luis Suarez, Joao Felix, Antoine Griezmann e Angel Correa, ma il tecnico dei Colchoneros sembrerebbe non accontentarsi e prova a piazzare il colpo per il prossimo anno. Il tempo stringe, ed il giocatore sembra voler prendere una decisione già entro fine anno sul suo futuro.

Calciomercato Inter, su Adeyemi anche l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferisce l’emittente Sport1, l’agente di Karim Adeyemi, sarebbe stato contattato proprio dal club del Wanda Metropolitano. In Spagna riferiscono, appunto, che Thomas Salomon, procuratore del calciatore del Red Bull Salisburgo sia entrato di recente in contatto anche con la formazione madrilena.

Non solo Inter, che potrebbe offrire un quadriennale al talento tedesco. Non solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Anche l’Atletico Madrid sonda il terreno per portare in Liga il baby fenomeno che sta stregando mezza Europa. Valutazione superiore ai 20 milioni di euro ed i tanti estimatori potrebbero provocare un’asta. Cosa che soprattutto in casa Inter vorrebbero evitare.