Calciomercato Inter, 50 milioni più Morata | Affare clamoroso

L’Inter ha compiuto un grande colpo di mercato con il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, ma potrebbe non essere finita qui. Una big di Spagna non si arrende

Colpo importante quello dell’Inter che ha rinnovato ufficialmente il contratto di Lautaro Martinez fino al giugno 2026 operando un corposo aumento di ingaggio, e senza inserire alcuna clausola rescissoria che possa favorirne l’uscita. Eppure le estimatrici del ‘Toro’ non vogliono proprio saperne di arrendersi, e potrebbero tornare ugualmente alla carica con nuove proposte.

Tra i maggiori estimatori di Lautaro c’è senza alcun dubbio Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e connazionale dell’attaccante di Inzaghi. Il ‘Cholo’ ci ha già provato in passato ed avrebbe in serbo un’altra possibile soluzione per provare a convincere i nerazzurri.

Calciomercato Inter, il rinnovo non blinda Lautaro: idea di scambio con Morata

Il rinnovo di certo non blinda davvero Lautaro Martinez all’Inter. Se Suning non venderà il club meneghino sarà obbligato ad altri sacrifici nel prossimo mercato estivo. Il ‘Toro’ in questo senso fa gola a tanti grandi club, con in testa appunto l’Atletico. I ‘Colchoneros’ potrebbero mettere sul piatto 45-50 milioni di euro cash più il cartellino di Alvaro Morata valutato sui 30 e pronto al rientro in Spagna visto che la Juventus non lo riscatterà. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Morata ha però un ingaggio altissimo ed anche se vecchio pallino di Marotta appare molto complicato. Per convincere l’Inter servirà quindi solo cash.