Milan-Inter: Dzeko e Correa vere bestie nere per la formazione rossonera

Inter, belle statistiche riguardano Edin Dzeko e Joaquin Correa in vista del derby di Milano contro il Milan

Interessante e positiva statistica che riguarda i due nuovi attaccanti dell’Inter Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il calciatore bosniaco, da quando è in Italia ha già segnato 5 gol al Milan e 4 di questi sono stati segnati al Meazza. Il giocatore nerazzurro da quando gioca nel campionato italiano, è quello che ha segnato più reti in trasferta alla formazione rossonera e quindi domani sera i tifosi nerazzurri sperano che possa migliorare ulteriormente questa bella situazione.

Quasi lo stesso discorso vale per Joaquin Correa, che all’altra squadra milanese ha già segnato quattro reti con la maglia della Lazio, ed è la sua vittima preferita da quando gioca nel nostro massimo campionato. Il calciatore argentino non ha mezze misure, le ultime quattro volte in cui ha trovato la via della rete ha sempre fatto una doppietta, tra cui quella segnata proprio alla formazione di Stefano Pioli lo scorso aprile 2021.