Nandez: a gennaio potrebbe tornare in auge ma attenzione al Napoli

Inter, torna in auge il nome di Nahitan Nandez per gennaio. Ma bisognerà battere la concorrenza del Napoli

In vista del prossimo calciomercato di gennaio Gianluca Di Marzio ha stilato per il sito di scommesse William Hill.it, una lista di dieci nomi di giocatori che nella prossima sessione di calciomercato potrebbero cambiare casacca tra le squadre della nostra serie A. Nell’elenco è stato inserito anche il giocatore del Cagliari Nahitan Nandez. Il centrocampista, già nella scorsa estate sembrava destinato a raggiungere Simone Inzaghi a Milano, ma poi non si trovò l’accordo con il Cagliari. A gennaio questa ipotesi potrebbe avverarsi, ma non c’è soltanto il club nerazzurro sul duttile giocatore uruguaiano.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, sembra abbia anche lui messo gli occhi sul calciatore, che sarebbe molto utile come rinforzo per la formazione partenopea. In ogni caso bisognerà sempre fare i conti con il presidente Giulini e con la situazione poco idilliaca del Cagliari in campionato, che nessuno si sarebbe aspettato di vedere in questa posizione di classifica prima dell’inizio del torneo.