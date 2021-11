Obiettivi chiari per la dirigenza dell’Inter che punta a mettere in cascina un altro rinnovo contrattuale entro breve termine

L’Inter si muove su più versanti, dai parametro zero per la prossima stagione ai rinnovi contrattuali delle pedine fondamentali dello scacchiere.

Ufficializzati i rinnovi contrattuali, in ordine cronologico, di Bastoni, Lautaro Martinez e Barella, Beppe Marotta e Piero Ausilio mettono in agenda altri incontri per blindare soprattutto la difesa. Non solo Federico Dimarco, quindi, sul taccuino della dirigenza nerazzurra, la quale si muove per un altro big dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Skriniar il prossimo big che rinnoverà il contratto

L’Inter proverà a chiudere subito il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, già nelle prossime settimane potrebbe essere programmato un incontro con l’entourage del calciatore che già nel 2019 è stato protagonista di un episodio unico. Pur di firmare con i nerazzurri, licenziò l’agente Mitaht Halis e firmò il nuovo contratto in prima persona.

L’attuale accordo con il club nerazzurro terminerà il 30 giugno 2023, attualmente guadagna 3,5 milioni di euro e si potrebbe prospettare un accordo in crescendo come fatto per Barella. In Viale della Liberazione preparano le difese da eventuali assalti di mercato per la prossima estate. Uno su tutti potrebbe essere il Tottenham dell’ex Antonio Conte, il quale dopo averlo messo da parte al primo anno in nerazzurro preferendo spesso Diego Godin, adesso potrebbe puntare sullo slovacco per rinforzare la difesa degli Spurs.