Raiola lo porta via: scambio con la Juve e Inter al tappeto

La Juventus potrebbe inserirsi tra l’Inter e un vecchio obiettivo dei nerazzurri. Coinvolto anche il potente procuratore Mino Raiola

La scorsa estate l’Inter è stata particolarmente vicina ad un attaccante assistito da Mino Raiola, che periodicamente viene anche riaccostato ai nerazzurri. Il club di Suning ha poi deciso di virare verso altri profili come Joaquin Correa, completando un attacco che al momento con l’argentino vanta anche Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Si tratta di un reparto dunque completo e con abbondanza di scelte per Inzaghi, motivo per cui la presa su un certo Marcus Thuram potrebbe anche essere allentata.

Proprio il polivalente attaccante francese fu vicino all’Inter in estate salvo poi restare ancora in Germania con il Borussia Moenchengladbach, club col quale ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Il figlio dell’ex difensore Lilian, per la verità potrebbe tornare in auge tra un anno con l’addio possibile di Sanchez, ma prima di quel momento potrebbe inserirsi un’altra big di Serie A.

Calciomercato, niente Inter per Thuram: la Juventus è in agguato

Secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’, occhio alla Juventus per Marcus Thuram con Mino Raiola che vorrebbe portarlo via dal Gladbach. L’accordo con i tedeschi è a breve gittata con la scadenza al 2023, motivo per cui muovendosi per tempo e con le mosse giuste i bianconeri potrebbero anche prenderlo a prezzo scontato.

Iniziale tentativo dei bianconeri inserendo nell’affare possibile il cartellino del difensore Daniele Rugani, mentre la cifra richieste dal Borussia potrebbe aggirarsi in sconto sui 15 milioni.