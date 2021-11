Brehme: “E’ tutto bello quando vinci, lo Scudetto dei Record è stato veramente eccezionale”

Inter, nel giorno del suo 61esimo compleanno l’ex giocatore Andreas Brehme si è connesso con Radio Nerazzurra per parlare della sua ex squadra sia nel passato che nel presente

L’ex calciatore Andreas Brehme, nel giorno del suo 61esimo compleanno, si è collegato con Radio Nerazzurra per ricordare il passato e commentare il presente.

Gli hanno infatti chiesto il suo ricordo in nerazzurro e lui ha detto: “E’ tutto bello quando vinci, lo Scudetto dei Record è stato veramente eccezionale“.

Gli hanno domandato, se prima di approdare a Milano sponda nerazzurra, conosceva qualcosa della sua nuova squadra e lui ha risposto: “L’Inter non vinceva da 9 o 10 anni lo scudetto, poi il calcio italiano era il più forte, come il calcio tedesco. Quando è arrivata questa offerta dell’Inter, io non ci ho pensato e ho detto subito: ‘Vado‘”.

In quegli anni c’erano grandissimi campioni nel nostro torneo e gli hanno chiesto quello più forte affrontato e lui ha spiegato: “Ma ce ne erano tantissimi. Il Napoli di Careca e Maradona, i 3 olandesi del Milan e tanti altri giocatori. Era veramente un grande campionato, fantastico“.

Gli hanno fatto notare che c’era anche Matthaus e gli hanno domandato se sarebbe arrivato a vestire la maglia nerazzurra, se non ci fosse stato anche il suo compagno di squadra al Bayern Monaco e lui ha detto: “Non lo so, a me Lothar aveva chiesto se avessi già firmato per la Sampdoria e io ho detto: ‘No, non ancora, però penso di farlo domani‘. Allora lui mi disse di aspettare un secondo, mi ha chiamato l’Inter e due giorni dopo sono tutti arrivati a casa mia e ho firmato subito il contratto”.

L’allenatore di quell’Inter era Trapattoni e gli hanno domandato un parere e lui ha detto: “Lui è un amico ed è anche un grandissimo allenatore, uno dei migliori del mondo, ed è anche davvero una buona persona. Ha vinto tanti titoli con Juve, Benfica, Bayern Monaco e Inter. E’ un grande”.

Gli hanno chiesto, se si sente ancora con i suoi ex compagni di squadra e lui ha confermato: “Ieri ho parlato con Riccardo Ferri. Normalmente parlo anche con lo Zio Bergomi e con tanti altri, anche con Ernesto Pellegrini. Avremo per sempre un buonissimo rapporto“.

Gli hanno domandato, qualora arrivasse un incarico per fare qualcosa nella società nerazzurra accetterebbe e lui ha risposto: “Eh… Certo, certo. Sempre, sempre“.

L’ultima domanda ha riguardato il presente e se le due squadre di Milano potranno tornare ai livelli di quando giocava lui e in merito Brehme ha risposto: “Si io penso di sì… Il Milan gioca veramente un buon calcio, è una squadra giovane. Anche l’Inter ha una buona squadra…vediamo chi vincerà lo scudetto. Secondo me sarà una lotta a tre: le due milanesi e il Napoli”.