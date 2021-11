Milan-Inter, record di spettatori al Meazza e 150 paesi collegati

Milan-Inter, record di spettatori al derby di Milano nel periodo post pandemia senza contare le 150 nazioni collegate

Dopo un anno abbondante di stadi desolatamente vuoti si torna a parlare di spettatori ad assistere ad un incontro di calcio dal vivo e di record di presenze. Come ha spiegato il sito del club rossonero, ad assistere al derby di domenica sera alle ore 20.45 c’erano allo stadio San Siro 56.608 spettatori provenienti da ben 135 paesi del mondo. In questo momento, la sfida tra le due squadre milanesi e valida per la 12esima giornata del campionato di serie A, è la nuova partita con più spettatori presenti allo stadio da quando sono stati riaperti gli impianti al pubblico, seppure con una capienza massima del 75% e tutti con Green Pass obbligatorio.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi si gioca tanto (o tutto) in due gare: calendario di fuoco alla ripresa

LEGGI ANCHE >>> La Juventus prova ad anticipare l’Inter: blitz in Germania

LEGGI ANCHE >>> E’ dal 2 ottobre, in casa del Sassuolo: ormai è un ‘caso’

Inoltre c’è da segnalare che l’incontro è stato visto anche in 150 paesi, che tramite tv, pc, o smartphone, hanno potuto assistere alla partita. In casa Inter, sperano che per l’incontro di ritorno, che si svolgerà nel primo weekend di febbraio, si possa avere la capienza piena dell’impianto, un sold out nel derby di ritorno sarebbe una grossa boccata di ossigeno per le casse della società nerazzurra.