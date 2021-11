Atletico o Barcellona possono portarlo via: l’Inter ha già il sostituto

Nuova avventura o gradito ritorno, i due club spagnoli si sfidano in un testa a testa per prelevare l’attaccante dall’Inter che ha già l’alternativa pronta

Indiscrezioni di mercato dal Cile riportano Alexis Sanchez nel mirino di due big club spagnoli dopo essere stato inserito già da tempo dall’Inter nella lista dei cedibili.

Da un lato l’Atletico Madrid di Simeone, quest’ultimo segue il cileno da tempo ed ha già avuto l’opportunità di allenarlo anni addietro nel River Plate; dall’altro il Barcellona, sua ex squadra, nelle veci di Xavi, suo ex compagno, che pare essersi messo in contatto col calciatore per avere un primissimo confronto sulle sue intenzioni per il futuro. Potrebbe non essere un caso che nei profili social dei ‘Blaugrana’ sia spuntato un video ricordo di un gol proprio di Sanchez nel suo periodo di forma migliore. Non solo Atletico e Barcellona ma anche Olympique Marsiglia nella contesa per Alexis Sanchez, la corsa adesso diventa a tre. Nelle ultime ore, infatti, è stato indiziato sulle tracce dell’attaccante dell’Inter l’ex commissario tecnico della rappresentativa cilena Sampaoli, attualmente impiegato come tecnico del club francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio a zero: “Spiazzato dall’offerta”

LEGGI ANCHE >>> Brehme: “E’ tutto bello quando vinci, lo Scudetto dei Record è stato veramente eccezionale”

Calciomercato Inter, Raspadori obiettivo principale al posto di Sanchez

Come già riportato da ‘interlive.it‘, l’obiettivo principale dell’Inter per sostituire Sanchez è Giacomo Raspadori di proprietà del Sassuolo. Il giovane attaccante è scontento del suo minutaggio e nonostante sia stato blindato da qualsiasi ipotesi di cessione per gennaio starebbe seriamente pensando di cambiare aria per ritrovare un po’ di meritato spazio. I nerazzurri non attenderebbero oltre per presentare un’offerta congrua.