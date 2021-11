Supercoppa Italiana Inter-Juve, UFFICIALE: a San Siro il 12 gennaio

La Lega ha ufficializzato la data della finale di Supercoppa Italiana, si giocherà a San Siro

La Lega Serie A ha ufficializzato la data della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Si giocherà a San Siro il 12 gennaio 2022. Il teatro della sfida sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove si sfideranno i campioni d’Italia dell’Inter e la vincente della coppa Italia, la Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Nuovo tentativo per Nandez: come può andare in porto l’affare

Niente Arabia Saudita, dunque, per disputare la gara che rimarrà in Italia. Nella nota della Lega Calcio si legge: “In data odierna il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi questa mattina in videoconferenza, ha deliberato all’unanimità che la Supercoppa Italiana 2021 si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il trofeo, giunto alla sua 34ma edizione, si giocherà per la 23ma volta in Italia a fronte di 11 volte all’estero. Lo stadio milanese detiene il record di finali disputate ed ospiterà il trofeo per la 12ma volta”.