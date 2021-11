Nuovo tentativo per Nandez: come può andare in porto l’affare

Giungono conferme sul desiderio di Nandez di lasciare il Cagliari, ecco l’iter dell’Inter per avvicinarsi al centrocampista uruguagio

Nahitan Nandez è ormai fortemente scontento della sua permanenza al Cagliari e come già palesato la scorsa estate desidera andar via il prima possibile. Il presidente Giulini è stato chiaro, il cartellino del calciatore vale almeno 25 milioni di euro. Adesso tocca all’Inter fare le proprie valutazioni.

La soluzione più agevole per i nerazzurri al fine di accaparrarsi le prestazioni di Nandez già a gennaio è quella del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Nell’affare potrebbe anche essere inserita la contropartita dell’attaccante Samuele Mulattieri – di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Crotone in Serie B – che potrebbe raggiungere il suolo sardo solo la prossima estate, con un conseguente abbassamento della cifra di riscatto. Al centrocampista uruguagio il club nerazzurro garantirebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti per 4 anni e mezzo.

Calciomercato, Nandez scontento brama l’Inter ma occhio alle rivali

Nandez desidera solo e soltanto l’Inter da molto tempo ed è probabile un concreto avvicinamento ai nerazzurri già dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Un occhio di riguardo anche alle rivali Roma e Napoli interessate al calciatore, ma certamente sfavorite.