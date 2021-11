Supercoppa Italiana, la Lega ha deciso: Juventus spiazzata

La Lega Serie A ha deciso data e luogo della manifestazione sportiva della ‘Supercoppa Italiana’ tra Inter e Juventus, bianconeri amareggiati

Dopo un periodo di attesa è finalmente giunta la comunicazione in merito alla decisione della Lega Serie A di programmare la gara di ‘Supercoppa Italiana‘ (PS5 Supercup, per motivi di sponsorizzazione) tra Inter e Juventus in quel di Milano il prossimo 12 gennaio 2022, come appreso da ‘calciomercato.it‘.

Niente Arabia Saudita. Si ritorna dunque a San Siro dopo undici anni, laddove nel 2010 fu proprio l’Inter a battere con il punteggio di 3-1 la Roma. In quella occasione andarono a segno Pandev ed Eto’o (doppietta) per i nerazzurri, Riise per i giallorossi.

Supercoppa a San Siro, bianconeri amareggiati ma c’è un lato positivo

La decisione non ha di certo lasciato impassibili i tifosi juventini accusanti la Lega di favorire, così facendo, la formazione avversaria grazie al fattore campo. Dopo la sosta natalizia, tuttavia, verrà regolarmente disputata il 6 gennaio la partita Juventus-Napoli, sospettata di essere posticipata proprio a causa della partita di Supercoppa. Spalletti giocherebbe senza Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen a causa degli impegni in Coppa d’Africa, lasciando campo ad Allegri nell’organizzare al meglio la propria strategia.