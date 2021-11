Dzeko tornato in gruppo con la Bosnia: domani possibile impiego

In vista del match contro la Finlandia, il ct Petev conta di recuperare Edin Dzeko che oggi si è allenato parzialmente in gruppo

Notizie confortanti da un lato, preoccupazione dall’altra. Edin Dzeko è tornato in gruppo ed ha svolto parzialmente il lavoro con la squadra nella giornata di oggi. A riportare le immagini dell’allenamento è la tv locale TV N1 Sarajevo dove viene immortalato il calciatore dell’Inter correre insieme ai compagni. Domani, per la sfida cruciale contro la Finlandia, il ct Petev conta di averlo a disposizione. Ancora è presto per stabilirlo, sarà decisiva la rifinitura di domani mattina.

Petev, ct Bosnia: “Domani provino decisivo per Dzeko”

Il ct della Bosnia Ivaylo Petev, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Finlandia ha dichiarato: “Edin farà un ultimo provino domani, poi vedremo se sarà pronto o meno”. Decisione rimandata, dunque, in merito all’impiego del cigno di Sarajevo. In una settimana colorata da preoccupazioni e frecciate a distanza, domani si saprà se l’attaccante nerazzurro sarà in campo o meno con la maglia della Nazionale bosniaca.