Boninsegna: gli auguri dell’Inter e dei tifosi nerazzurri per i 78 anni di ‘Bonimba’

Inter, l’ex attaccante Roberto Boninsegna compie oggi 78 anni mentre il suo gol scudetto contro il Foggia ne ha 50

L’ex calciatore Roberto Boninsegna ha compiuto oggi 78 anni. Il giocatore è nato a Mantova il 13 novembre 1943 e ha fatto tutta la trafila con le giovanili dell’Inter. Poi, mentre la Grande Inter di Helenio Herrera vinceva tutto quello che c’era da vincere, il giovane bomber si faceva le ossa, come si dice, tra Prato, Piacenza, Varese e soprattutto Cagliari, con l’aggiunta di una capatina negli Stati Uniti nei Chicago Mustangs nel 1967. Finalmente nell’estate 1969 il suo passaggio in nerazzurro fino al 1976, quando Ivanohe Fraizzoli, allora presidente della squadra meneghina, decise di mandarlo alla Juventus, o meglio di obbligarlo ad andare alla Juventus in uno scambio con Pietro Anastasi. Nei suoi sette anni in nerazzurro il buon ‘Bonimba‘ raggiunse le 281 presenze segnando 171 reti e vinse uno scudetto e due volte la classifica cannonieri di serie A.

A proposito di gol, la sua rovesciata contro il Foggia che regalò lo scudetto 1970/71 alla squadra nerazzurra ha compiuto quest’anno 50 anni! L’Inter lo ha inserito tra i candidati per la quarta edizione della Hall of Fame nerazzurra che è appena cominciata, per votare è sufficiente andare sul sito ufficiale della squadra milanese e scegliere un candidato per ogni tipologia di calciatore: portiere, difensore, centrocampista e appunto attaccante.