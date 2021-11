Malgioglio: l’ex portiere ha ricevuto un’importante onorificenza

By

Inter, l’ex portiere Astutillo Malgioglio è stato insignito con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’ex portiere dell’Inter Astutillo Malgioglio ha una bellissima storia che va oltre quella calcistica. Quando era a Milano, al termine degli allenamenti andava via immediatamente per recarsi a Piacenza dove c’era la sua fondazione Era77. Questa istituzione aiutava le persone in difficoltà, ma soprattutto i bambini affetti da distrofia a recuperare le funzioni motorie. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha premiato anche l’ex giocatore insieme ad altri 32 eroi civili con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Queste le motivazioni con le quali è stato spiegato il motivo di questa importante onorificenza, per l’ex estremo difensore ora 63enne: “Viene riconosciuto il suo costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia”. Un piccolo aneddoto: quando Malgioglio era ancora in attività, l’Associazione Italiana Calciatori aveva aperto sul suo giornale una sottoscrizione per aiutare la sua associazione Onlus, ebbene tra i 1000 e più calciatori della serie A e B dell’inizio degli anni 90, venne raccolta la ragguardevole cifra di 700.000 lire che un’imbarazzatissima AIC gli fece avere.